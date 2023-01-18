Can Ataklı: Bu kadar abartabileceklerini düşünmemiştim

Hatırlayın, sizlere kasım ayı başında “Artık aralık ayının son haftasına kadar araştırma şirketlerinin verilerini değerlendirmeyeceğim” demiştim.

Gerekçesi basitti.

AKP tarafında derin bir şok vardı, hem AKP’nin hem Erdoğan’ın oyları hızla düşüyordu.

Saray medyası da şaşkındı, elbette bu düşüşü yansıtmıyordu, zorlamalarla durumu idare etmeye çalışıyordu.

Dedim ki: “Göreceksiniz aralık sonunda, ocak içinde saray anketçileri AKP’yi ve Erdoğan’ı yükseltmeye başlayacak, seçim yaklaştıkça anketler üzerinden algı operasyonları yapılacak.”

Tahmin ettiğimden bir parça sapma oldu.

Bu kadar abartabileceklerini düşünmemiştim.

Seçim tahmini başka, analiz ve yorum başkadır.

Bu nedenle tahmin yaparken kılı kırk yarmaya çalışıyorum.

Seçim tahmini yaparken 2018 Haziran seçimlerinin sonuçlarını ve o seçime giden günleri kendime hedef alıyorum.

Can Ataklı’nın yazısı