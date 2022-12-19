Can Ataklı: ‘Bir şahıs’ dediğiniz 16 milyon İstanbullunun seçilmiş başkanı

Erdoğan’ın dilinin kemiği yok. Demokrasi pek umurunda değil.

Hukuku zaten takmadığını defalarca dile getirdi. Özgürlüklere sadece kendi taraftarları için razı.

Siyaseten daha etik davranma gibi bir derdi yok. Kural dışına çıkmanın, olmadık şeyler yapmanın, herkese hakaret etmenin, sürekli güç göstermenin kendisine prim yaptığına inanıyor.

Sadece küçük bir örnek bile yeter sanırım; Bir tarihte Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bir kararı “beğenmediğini” belirterek “Ben bu karara uymam, bunlar ne derse desin” demişti.

Oysa şimdi konu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında verilen mahkeme kararına gelince “Mahkeme kararlarını beğenmeyebilirsiniz ama bunu tanımama gibi bir hakkınız yok” diyebiliyor.

Üstelik söylediği birbiri ile taban tabana zıt açıklama ve davranışlar ortaya serildiğinde en küçük bir geri adım atmıyor.

Can Ataklı’nın yazısı