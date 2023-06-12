Can Ataklı: Beş partinin tabanları herhalde liderlerinden çok memnun

Seçim yenilgisi muhalefet kanadında çok çabuk kabullenildi. Rakamlar gerçeği söylemiyor mu?

Evet rakamsal olarak, yani resmi kaynakların verdiği sonuçlarda sorun yok.

Sorun bu sonuçların nasıl oluştuğunda. Muhalefetin aymazlığı da diyebilirsiniz ama tam 17 bin sandıkta tek bir parti temsilcisi bile yoktu muhalefetten.

Bu sandıkların tamamından sadece Erdoğan’a oy çıktı.

Bu yaklaşık 3 milyon oy demektir. Yine muhalefetin aymazlığı diyebilirsiniz, ama sayısı en az 1 milyon 900 bini bulan yabancı uyruklunun seçimde oy kullandığı konusunda çok ciddi emareler var.

Bunların da tamamı Erdoğan için oy kullandı. Demek ki, seçmen iradesi dışında en az 4 milyon oy hiçbir engele takılmadan Erdoğan’a gitmiş. Bunun sorun edilmemesi, araştırılması için çaba harcanmaması, susup oturulması akıl alacak gibi değil. Tabii başka bir anlaşma yapılmamış ise.

Şimdi gelelim kabul edilen seçim sonuçlarına ve bunun özellikle CHP’de yarattığı etkiye. Seçime 6 parti, ittifak halinde gitti. Ama istifası istenen tek kişi Kılıçdaroğlu.

Diğer beş partinin tabanları herhalde liderlerinden çok memnun, çünkü belli ki asıl amaçları bazı kişileri milletvekili yapmakmış, bu partilere oy verenlerin aklında cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak yokmuş.

Can Ataklı’nın yazısı