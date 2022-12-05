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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Benim canımı sıkan bizzat CHP içinden çıkan tuhaf sesler

İki gündür CHP’nin vizyon toplantısı konuşuluyor kamuoyunda ve özellikle sosyal medyada. İktidar sözcüleri ve saray medyası doğal olarak “Fos çıktı” manşetlerini attılar hemen. Ne bekliyorlardı bilemiyorum ama hemen şunu söyleyeyim, bu vizyon toplantısı bana göre olağanüstüydü. Belki entelektüel düzeyi çok yüksekti, sıradan insanların ilgi ve desteğini alması zordu ama Türkiye’nin geleceği için büyük umut verdi. Ama AKP için elbette Türkiye’nin geleceği değil, Erdoğan’ın o makamda oturması daha önemli.

Buna karşı benim canımı sıkan ve umutsuzluğa düşüren bizzat CHP içinden çıkan tuhaf sesler. Kendini muhalefette konumlandıran ama hiçbir şeyi beğenmediği gibi iktidarın ekmeğine yağ süren bir dolu isim var. Bunlar işi gücü bırakmışlar vizyon toplanışını yerden yere vurmaya çalışıyorlar.


Örneğin, neymiş ABD’li danışman bulunmuş, Türkiye’nin geleceği bir ABD’liye teslim ediliyormuş.

Üstelik bu ABD’li Danışman Rifkin, toplantıya katılmaya bile tenezzül etmemiş de video konferansla katılmış. “Bırakın bu saçmalıkları” demek istiyorum. Bu tipler dünyanın nereye gittiği anlamıyor bile.

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