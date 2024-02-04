Can Ataklı: Babasını da aldı gitti

Bundan 4 ay kadar önceydi.

Youtube kanalımda her hafta Türkiye’nin ekonomiyi halkın en iyi şekilde anlayacağı biçimde anlatan ekonomist Onur Çanakçı ile haftalık konuşmamızı yapıyorduk.

Çanakçı Gaye Erkan uzun süre dayanamayacağını söylemişti.

Ben karşı çıkmamakla birlikte “Daha göreve yeni geldi, neden çabuk gideceğini düşünüyorsun?” diye sormuştum.

Onur Çanakçı’nın cevabı çok çarpıcıydı; “Ekonomide sert bir dönüş trendine girdiler. Yapılanlar ekonomik açıdan teknik olarak doğru, ancak ülke ekonomisini öyle bir dar boğaza soktular ki, alınan önlemlerin hiçbiri tutmayacak. Sonunda Erdoğan çevresinin de baskısıyla Gaye Erkan’dan hatta Mehmet Şimşek’ten vaz geçecek.”

Ondan sonraki haftalarda da Çanakçı’nın görüşünde bir değişiklik olmadı.

“Önlemler ekonomik açıdan doğru ama dikiş tutması mümkün değil, bu nedenle hem Mehmet Şimşek hem Gaye Erkan adadan ayrılacak isimlerdir” dedi hep şaka ile karışık.

Sonunda Ocak ayına geldik.

Faizler yüzde 45’e kadar yükseltildi.

Ekonomik olarak bakıldığında yüzde 8.5 olan faizlerin yüzde 45’e çıkması ekonomide bir canlanma yaratacağı gibi Türk Lirasının da değerini yükseltmeliydi.

Ama öyle olmadı, ekonomi biliminin tersine faizler yukarı çıktıkça Türk lirasının değeri daha aşağı indi, Dolar seçimde 18.5 lira iken şimdi 30 liranın üzerinde.

Onur Çanakçı “Bak söylediklerim aynen çıkıyor, ekonomi öyle bir çıkmaza saplandı ki, dünyanın en iyi kararlarını da alsalar başaramazlar” diyor ve ekliyordu “Muhalefet kazanmış olsaydı, aynı önlemlerle şimdi Türkiye farklı yerde olurdu, ama bir iktidara iç ve dış güven gidince ne yapsanız nafile, bunların işi kurtarması artık mucizelere kaldı.”

2 Şubat’ının akşam saatlerinde Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın görevden alındığı haberi geldi.

Gaye Erkan yaptığı açıklamada ““Şahsıma yönelik büyük bir itibar suikastı kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum” dedi.

Yapmayın hanımefendi 1.5 yaşındaki çocuğunuz bu “itibar suikastından” nasıl etkilenecek acaba, çocuk mu kandırıyorsunuz?

Can Ataklı’nın yazısı