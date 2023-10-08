Can Ataklı: AKP’nin demokrasi şöleni!

İktidar partisi dün 4’üncü Olağanüstü kongresini yaptı.

Genel Başkan Erdoğan sürekli alkışlar altında konuştu, yapılan seçimlerde de yeniden genel başkan seçildi.

Yandaş medya kongreyi “Demokrasi şöleni” başlıklarıyla sundu.

Hadi ya?

Demokrasi şöleni öyle mi?

Ortada tek aday bile yok, kimse yarışmıyor, kimse eleştirmiyor, genel başkanın gösterdiği kişiler sözde oylanıyor ve bunun adı demokrasi şöleni oluyor.

Bu milletin bir bölümü her söylenene inandıktan sonra AKP’nin kongresi için “demokrasi şöleni” demekte sakınca yok elbette.

Can Ataklı’nın yazısı