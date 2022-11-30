Can Ataklı: AKP inadından vazgeçti

Sırf Erdoğan’ın “Üçüncü defa aday olamaz” maddesine takılmasını önlemek için seçimi normal zamanından kısa bir süre öncesine almak istiyorlar. Böylelikle sanki Meclis, seçim yenileme kararı almış olacak ve Erdoğan, Anayasa’nın tanıdığı haktan yararlanarak tekrar aday olabilecek. AKP’nin AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Hürriyet’te Hande Fırat’a konuşmuş. Seçimi biraz erkene almanın söylendiği konularla hiç ilgisi olmadığını(!) söylemiş. Bakın seçimi erkene alma isteğinin sebepleri neymiş;

– Haziran ayı hac dönemine denk geliyor.

– Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci tur bayram tatiline denk geliyor.

– Bu iki duruma göre bir ayarlama yapılabilir. Belirlenmiş bir tarih yok. TBMM’de konuşulsun, orada yapılsın isteriz.

İyi güzel de 2018’de seçim yapıldığında beş yıl sonraki seçimin tarihi belliydi.

2023 seçimlerinin yapılacağı tarihte Ramazan olacağı, ikinci tura gidilmesi halinde bunun bayrama denk geleceği de belliydi.

Onca değişiklik yapılırken ve seçim tarihi kayda geçirilirken bunlar biliniyordu. Neden o tarihte “Gelecek seçimin günü sorunlu, bunu da düzenleyelim de o gün geldiğinde sıkıntı çekmeyelim” denmedi acaba? Dün de yazdığım gibi AKP seçimi erkene almak inadından vazgeçti aslında. Muhtemelen YSK’nın “Erdoğan aday olabilir” açıklaması yapacağını biliyorlar. Kim bilir bu konuda talimat gitmiştir bile.

Can Ataklı’nın yazısı