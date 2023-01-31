Can Ataklı: Ahlaksızlıkta kitlesel utanmazlık

İstanbul Kartal Adliyesi, dün yine olağanüstü bir gün yaşadı.

Bunan 20 yıl önce 6 yaşındaki öz kızını kendisinden 25 yaş büyük bir adamla evlendiren İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in ve damadının yargılanmasına başlandı.

Bütün Türkiye’de nefretle karşılanan bu olayın duruşmasının ilk gününde inanılmaz bir rezillik de sahnelendi.

Hiranur Vakfı üyesi ya da gönüllüsü olduklarını söyleyen bir grup adliye önünde pankartlar açarak iğrenç bir gösteri yaptı.

Henüz 6 yaşında minicik bir kızın koca bir adamın koynuna sokulmasını onaylayan bu meczup grup Ziya Gümüşel’in serbest bırakılması için duruşma boyunca sloganlar attı.

Akıllara durgunluk verecek bu rezil gösteride sık sık “Allah’ın adı” anılarak sloganlar da atıldı.

Olabilecek en iğrenç ilişkiye “Allah’ın adını” anarak destek verilebilmesi, böyle insanların varlığı ve büyük cesaretle kamuoyunun önüne çıkabilmesi Türkiye’nin geldiği hazin durumu göz önüne sermiyor mi?

Can Ataklı’nın yazısı