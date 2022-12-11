Can Ataklı: 60 yaşa gelmekten korkmayın

Daha önce de yaşlılıkla ilgili bir yazı paylaşmıştım sizlerle. Bu yazı da yine 60 yaş ve üstü olanların özelliklerini anlatıyor. Elbette öncelikle 60 yaşın üzerindekiler okuyacaktır.

Ancak önerim çok genç yaştaki insanların da bu yazıyı okumasıdır. Çünkü eninde sonunda onlar da 60’lı yaşlara gelecekler. 60 yaşa gelenleri garip bir hüzün sarar. Çünkü en azından artık ömürlerinin yarısını geçtiklerine ve kalan sürenin daha az olduğuna inanırlar. Bu da pek çok kişide bir tür karamsarlığa neden olur. Oysa hayat her yaşta güzeldir ve her yaşın kendine özgü güzellikleri, özellikleri vardır.

Bu yazı George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi nöroloji profesörleri tarafından kaleme alınmış. Diyorlar ki “Yaşlı bir kişinin beyninin yaygın olarak inanıldığından çok daha plastiktir.” Bu yaşta, beynin sağ ve sol yarım kürelerinin etkileşimi uyumlu hale gelir ve bu da yaratıcı olanaklarımızı genişletir.

Bu nedenle 60 yaş üstü insanlar arasında yaratıcı faaliyetlerine yeni başlayan birçok kişilik bulabilirsiniz. Elbette beyin artık gençlikteki kadar hızlı değil. Ancak esneklik kazanır. Bu nedenle, yaşla birlikte doğru kararları verme olasılığımız artar ve olumsuz duygulara daha az maruz kalırız. İnsan entelektüel aktivitesinin zirvesi, beynin tam güçle çalışmaya başladığı yaklaşık 70 yaşında gerçekleşir.

Can Ataklı’nın yazısı