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Yaramazlara biraz batar!

Cami restorasyonunda, tadilat sırasında sıvayla kapanmış kitabe bulundu

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, 300 yıllık taş caminin restorasyonunda üstü sıvayla kapatılmış kitabe bulundu.

Fotoğraf: DHA

Çerikli beldesindeki 300 yıllık taş caminin restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında taş caminin mihrabında kitabe bulundu. Bulunan kitabenin yıllar önce yapılan tadilatlarda sıvayla kapatıldığı tespit edildi.

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Kitabenin hangi döneme ait olduğu, yapılacak çalışmanın ardından belli olacak.

Mülkiyeti Çerikli Belediyesi’ne ait tarihi taş cami, 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenerek sit alanı ilan edilmişti. 

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