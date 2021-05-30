Cami restorasyonunda, tadilat sırasında sıvayla kapanmış kitabe bulundu

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, 300 yıllık taş caminin restorasyonunda üstü sıvayla kapatılmış kitabe bulundu.
Çerikli beldesindeki 300 yıllık taş caminin restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında taş caminin mihrabında kitabe bulundu. Bulunan kitabenin yıllar önce yapılan tadilatlarda sıvayla kapatıldığı tespit edildi.
Kitabenin hangi döneme ait olduğu, yapılacak çalışmanın ardından belli olacak.
Mülkiyeti Çerikli Belediyesi’ne ait tarihi taş cami, 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenerek sit alanı ilan edilmişti.