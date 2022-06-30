Cameron Diaz Netflix’le dönüyor

Dört yıl önce oyunculuktan emekli olduğunu açıklayan Cameron Diaz Netflix’te yayınlanacak komedi filmiyle setlere dönüyor. Haber filmde başrolü paylaşacağı Jamie Foxx’un yayınladığı ses kaydıyla duyuldu.

Cameron Diaz Fotoğraf: Reuters

‘Charlie’nin Melekleri’, ‘En Yakın Arkadaşım Evleniyor’ yapımlarının yıldızı Kaliforniyalı Diaz, en son 2014’te ‘Annie’ adlı müzikal komedide oynamış, daha sonra film çekmemişti. 2018’de ‘kendini oyunculuktan emekli ettiğini’ açıklamıştı.

Diaz’ın emeklilik günleri bitmiş görünüyor, 52 yaşındaki yıldız Jamie Foxx’la rol alacağı ‘Back in Action’ adlı komedi filmiyle dönüyor. İki oyuncu daha önce ‘Annie’de de karşılıklı oynamıştı. Yönetmen koltuğunda Seth Gordon’ın oynadığı filmle ilgili başka detay bilinmiyor.

Diaz’ın projeye dahil olduğunu Foxx, onunla yaptığı konuşmanın ses kaydını yayınladığı tweetle duyurdu.

Ses kaydı çıktı!

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION – our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb — Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) June 29, 2022

Görüşmede Diaz, “Şu an çok endişeliyim. Odada volta atıyorum” diyor. Kaygısının sebebi emeklilik kararından vazgeçtiğini nasıl açıklayacağını bilememesi: “Heyecanlıyım, bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum.”

Birkaç dakika sonra Foxx, Diaz’ı bu yılın başlarında profesyonel futboldan emekli olduğunu ve 40 gün sonra Tampa Bay Buccaneers’a yeniden katıldığını açıklayan NFL süperstarı Tom Brady’yle konuşturuyor.

Brady, Diaz’a “Jamie’yle konuşuyordum, emekliliğini nasıl iptal edeceğine dair birkaç ipucuna ihtiyacın olduğunu söyledi” diye takılıyor ve ’emeklilik kararından vazgeçme konusunda başarılı olduğunu’ söylüyor.

Benji Madden’la evli olan Diaz 2020 yılında Raddix adını verdikleri bir kız bebek doğurmuş ve emeklilik kararında anneliğe uyum sağlama isteğinin de etkili olduğunu belirtmişti.