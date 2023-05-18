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Yaramazlara biraz batar!

Çamaşır asma sanatı

Sanatçı Helga Stentzel, ‘bir sanatçı nasıl çamaşır asar’ sorusuna neşeli tasarımlarıyla cevap veriyor.

Fotoğraflar: Helga Stentzel / Instagram

Neşeyi umulmadık yerlerde bulan sanatçı, kutup ayısından deveye, zebradan ineğe bütün hayvanları doğal habitatlarına taşımayı da ihmal etmemiş.


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