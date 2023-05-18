Çamaşır asma sanatı

Sanatçı Helga Stentzel, ‘bir sanatçı nasıl çamaşır asar’ sorusuna neşeli tasarımlarıyla cevap veriyor.
Neşeyi umulmadık yerlerde bulan sanatçı, kutup ayısından deveye, zebradan ineğe bütün hayvanları doğal habitatlarına taşımayı da ihmal etmemiş.
Yaramazlara biraz batar!
52’nci Orhan Kemal Roman Armağanı, yazar Kemal Varol’un ‘Babamın Bağlaması’ isimli romanına verildi.
Apple’ın açıkladığı bir dizi yenilik arasında, akıllı telefonunuzun sesinizi 15 dakikada öğrenip sizin gibi konuşması da var.
Bloomberg, ekonomi yönetiminin son uygulamalarını ‘Türkiye’nin lira savunması seçim öncesinde tüm hızıyla devam ediyor’ başlığıyla anlattı.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023’ten sonra yapılmasına karar verdi.
Britanyalı ekonomist Timothy Ash, kendisinin Borsa hakkında ‘sufle verdiğini’ iddia eden Sabah yazarı Dilek Güngör’den kanıt istedi: “Saçmalık.”