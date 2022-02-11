Çalmaya çalıştıkları dana yerde sürükledi; vazgeçip kaçtılar

Erzincan’da iki hırsızın bir ahırdan çalıp kamyonete yükleyerek götürmeye çalıştığı dana, hırsızlardan birini karda sürükledikten sonra ahıra döndü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre gece saatlerinde kamyonetle kent merkezine bağlı Ulalar Mahallesi’ndeki Ahırlar bölgesine giden E.D. (33) ve S.G. (31) bir süre keşif yaptı. Metin B.’ye ait ahırın kapısını kıran ve içerden bir danayı çıkaran ikili ahırdan biraz uzaklaştıktan sonra hayvanı kamyonete yükleyerek götürmek istedi.

İpinden çekerek danayı kamyonete yüklemeye uğraşan hırsızlardan biri hayvan kaçmaya çalışınca karla kaplı arazide yere düştü. Danayı bırakmamak için uğraşan hırsız, hayvan tarafından karlı zeminde sürüklendi. E.D. ve S.G. kendisi de yere düşmesine rağmen ayağa kalkıp direnmeyi sürdüren danayı kontrol edemeyince çalmaktan vazgeçip kamyonetle uzaklaştı. Dana ise ahıra döndü.

Dananın ikiliye yaşattığı zor anlar çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Sabah saatlerinde ahıra giden besici Metin B. ahırın kapısının kırıldığını ve hayvanının dışarıda beklediğini görünce durumu polise bildirdi.

Emniyet ekipleri, danayı çalmaya çalışan E.D. ile S.G’yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.