Call of Duty, artık hileciler kovulduğunda hemen bildirecek

Call of Duty lobisinde oyunu mahveden bir hileciyle karşılaşmaktan daha kötü bir şey olamaz. Ama artık oyuncular hilecilerin gerçek zamanlı olarak kovulduklarını görmekten ‘keyif alabilirler.’

Activision’ın özel geliştirdiği Ricochet hile önleme sistemi, bir hileci oyundan çıkarıldığında Call of Duty lobilerine bildirim gönderecek.

Bildirimler, çarşamba başlayan Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Warzone 2.0’ın beşinci sezonuna ekleniyor.

Activision geliştiricileri uzun süredir hilecilerin peşinde. Ricochet hile önleme sistemi, Call of Duty serisi için Activision tarafından geliştirilip 2021’de kullanıma sokulmuştu. Sistem PC hilecilerini daha etkin tespit etmek için sürekli güncelleniyor.

Hilecilerle onları yakalamak için uğraşan yazılımcılar arasında sürekli bir kedi-fare oyunu oynanıyor. Call of Duty programcıları oyuncuları hilecilerden korumak için şimdiye kadar birçok farklı yöntem geliştirdi. Ama hileciler hep bunların etrafından dolanacak yeni yollar buldu.

Aimbot ve wallhack

En büyük sorunlarsa hala ‘aimbot’ ve ‘wallhack’ gibi hileler. Son yıllarda bu tür hileler iyice arttı. Aimbotlar otomatik olarak rakiplerin başına kilitleniyor, böylece hileciler ateş edip kolayca diğer oyuncuları etkisiz hale getirebiliyor. Wallhackler haritadaki herkesi ortaya çıkarıyor. Böylece hileciler önünüzde duvar veya başka cisimler olsa bile tam olarak nerede olduğunuzu görebiliyor.

Geliştiriciler bu tür hilecileri oyunlardan atmak için sürekli mücadele ediyor.