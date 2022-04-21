Çalışma bakanı: Enflasyonun tahribatlarına karşı temmuzda düzenlemeler yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında işçi, kamu çalışanı, memur ve emeklileri koruyacak düzenlemeleri yapacaklarını söyledi.

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Türkiye’de mart ayıyla birlikte enflasyon yüzde 61,14’e ulaşmıştı.

Bilgin geçen hafta NTV’de katıldığı bir programdaysa “Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz” demişti.

Bakan Bilgin’in Isparta’daki yeni mesajlarıysa şöyle:

*Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl hem kamu çalışanlarıyla hem de işçilerimizle iki büyük toplu sözleşme yaptık. Bu toplu sözleşmelerde çalışanlarımıza geniş haklar sunduk. Daha önce hiçbir toplu sözleşme maddesine konmayan hakları koyduk. Bu talebi gerçekleştirdiğimiz, emekçilerimizin beklentilerini karşıladığımız için mutluyuz.

*Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında yeniden işçilerimizi, kamu çalışanları, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemeleri yapacağımızın haberini vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl başında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla biz en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya getirmiştik. Ayrıca yüzde 30’un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirmiştik. Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi, şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum.

*Asgari ücreti önümüzdeki aralıkta yeniden gündeme alırsak o tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye’nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim