California Üniversitesi, jinekoloğun taciz ettiği 200’ü aşkın kadına 243,6 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD’deki California Üniversitesi, bünyesinde çalışan jinekolog tarafından cinsel tacize uğradıklarını söyleyen 203 kadına 243,6 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Los Angeles ketindeki yerleşkede görev yapan James Heaps 35 yıllık kariyeri boyunca (1983-2018) üniversitenin öğrenci sağlık merkezinde ve diğer birimlerinde görev yaptı.

Yüzlerce kadın ‘hasta olarak muhatap oldukları doktorun’ tacizine uğradığını söyleyerek şikayetçi olsa da 2017’ye kadar Heaps hakkında inceleme başlatmayan üniversite yönetimi, ‘olup biteni sümenaltı etmekle’ suçlandı. O yıldan sonra inceleme başlatan üniversite yönetimi, tazminat ödeme kararını açıklarken, ‘bu anlaşmanın mağdur olan kadınlar için bir nebze olsun teselli olacağını umduklarını’ ifade etti.

Üniversitenin tazminat ödemeyi kabul etmesinin ardından Los Angeles Times’a konuşan Kara Cagle, meme kanseri tedavisi gördüğü sırada tacize uğradığını anlatarak, “Bugün sekiz yıl önce bana neler olduğunu daha iyi ve net anladım. Benim içim biraz olsun rahatladı belki ama dışarıda benden önce veya sonra acı çeken mağdur olan çok sayıda kadının olduğunu bilmek içimi acıtıyor” ifadelerini kullandı.

Aralarında kanser hastasıyken tacize uğradıklarını söyleyenlerin olduğu 300’ü aşkın kadının açtığı davaysa sürüyor. 2019 yılında hakim, Heaps’in dava süresince doktorluk yapmamasını kararlaştırmıştı. Geçen yıl temmuz ayındaysa 73 milyon dolar tazminat ödemesini öngören anlaşma mahkeme tarafından onaylanmıştı.