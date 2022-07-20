Çaldıkları motosikleti geri vermek için sahibinden para istemişler

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde çaldıkları motosikleti sahibine geri vermek için para isteyen şüphelilerden biri yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir’de 14 Temmuz’da M.E.G.’ye ait motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi, iki kişinin çeşitli aparatlar kullanarak motosikleti çaldığı sonra da sahibiyle iletişime geçerek aracı geri vermek için 12 bin lira istedikleri belirlendi.

Kolunda ve elindeki gül dövmesinden tespit edilen süphelilerden R.A., Maltepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

‘Motosiklet hırsızlığı’ suçundan poliste çok sayıda kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında, adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.