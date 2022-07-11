‘Çakma kriket ligi’ kurup bahis oynattılar: Tarladan saha, tarım işçisinden oyuncu

Hindistan’da polis, ‘çakma kriket ligi’ tasarlayarak bahis oynayan Rusları dolandıran grubu tutukladı.

Fotoğraf: BBC

Hindistan Premier Ligi’nde (IPL) maç oynanıyormuş süsü veren dolandırıcılar, saha olarak Gucerat eyaletindeki bir tarlayı kullandı. Üzerlerinde lig takımlarının formaları olan tarım işçileri kriketçi oldu. ‘Numaradan’ da olsa hakem vardı.

‘Oyunculara’ maç başına 400 rupi (87,4 lira) veriiyor, ‘maçlar’ YouTube’daki ‘IPL’ adlı kanaldan yayınlanıyordu. Taraftar seslerinin kaydı ise ses efekti olarak kullanılıyordu. Ancak kamera fazla geniş açıyla çekim yapmıyordu. Sahanın etrafını göstermiyordu.

Dolandırıcıların kurduğu lig, gerçek lig mayıs ayında bittikten üç hafta sonra ‘başladı ve çeyrek final aşamasındayken polis baskınıyla sona erdi.

Rusya’da çok sayıda kişi grubun açtığı Telegram hesabı üzerinden bahis oynuyordu. Hakem sandıkları kişinin elinde walkie talkie olduğunu fark edene kadar!

Rusya’dan gelen ihbar üzerine harekete geçen polis dört kişiyi tutukladı.

Kriket maçlarının yorumcusu Harşa Bogle’nin sesini taklit eden bir kişiyi de ‘ekibe’ dahil eden grubun Rusya’da bahis oynayanlardan elde ettiği haksız kazancın 300 bin rupi (65 bin 550 TL) olduğu açıklandı.

Hindistan’da kriket maçlarında bahis oynamak yasak.