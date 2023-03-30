Çağatay Ulusoy başrolde: ‘Kübra’ dizisinden ilk görsel

Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı, Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan ‘Kübra’ dizisinin çekimleri başladı. Netflix, diziden ilk görseli paylaştı.

Fotoğraf: Netflix

Yağmur Taylan ve Durul Taylan’ın yönetmenliğini yaptığı, Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın senaryosunu yazdığı, Netflix’in yeni dizisinde; mahallesinin sevilen, saygılı ve inançlı bir genci olarak bilinen Gökhan’ın, bir süredir parçası olduğu sanal arkadaşlık grubunda, Kübra adlı kullanıcıdan aldığı mesajlarla hiç ummadığı bir yola girmesi anlatılıyor.

Başrollerde Çağatay Ulusoy‘a Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Ahsen Eroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan‘ın eşlik ettiği dizinin özeti şu şekilde:

“İstanbul’un arka sokaklarında yaşayan Gökhan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışmaktadır. Gökhan’ın sıradan hayatı, parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan, Kübra isimli bir hesaptan gelmeye başlayan mesajlarla alt üst olur. Kübra, ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar vermektedir. Bu mesajlaşma zamanla, Gökhan’ın seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir yolculuğa dönüşür. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır.”