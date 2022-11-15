Çadırda ‘kestane’ nöbeti: Ek gelir kaynağı

Isparta’da, asırlık kestane ağaçlarının olduğu alanda çadır kuranlar, olgunlaşınca yere düşen kestaneleri toplamak için nöbet tutuyor.

Fotoğraflar: AA

Yenice Mahallesi’nde geniş alana yayılmış ağaçlarda yetişen kestaneler ekim ayından kasımın sonlarına kadar toplanıyor.

Bahçelerin olduğu alanda çadır kurup olgunlaşan kestanelerin ağaçtan düşmesini bekleyen mahalle sakinleri, bir kısmını kendilerine ayırıp kalanını satıyor.

Ağaçlardan bazılarının yaşının bini bulduğunu düşündüklerini söyleyen Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya, 70 hanenin kestane ağaçlarından ek gelir elde ettiğini anlattı: “Atalarımızdan kalan bahçelerimizi en iyi şekilde korumaya çalışıyoruz. Bu sene soğuktan ve doludan dolayı verim az oldu. Şimdilik 6 ton kadar hasat yapabildik.

Eskiden yere düşüren ustalar vardı

Eskiden ustalarımız vardı, ağaçların üstüne çıkar bütün kestaneleri yere düşürürlerdi. Ustalarımızın hepsi vefat etti. Bahçe sahipleri kestanelerin yere düşmesini bekliyor.”

Akkaya, mahallelerinde yetişen kestanenin tadının Bursa ve Karadeniz’dekilerden daha tatlı olduğunu, pişirilmeden kabuğu soyularak yenilebildiğini ifade etti.

Kestane ağaçları olan Oğuzhan Yürekli ise güneş doğunca bahçeye gelerek hasat için hazırlık yaptıklarını anlattı: ”İlk iş olarak çadır kuruyoruz. Ağaçların altını temizlikten sonra düzenimizi kurup çayımızı demleyip sabahtan akşama kadar ağaçtan düşen kestaneleri takip etmeye başlıyoruz.”

Mahalle sakinleri kendilerine ayırdıkları kestaneleri pişirip yemeyi de ihmal etmiyor.

Geçen sene kilogramını 35-40 lira arasında sattıklarını dile getiren Yürekli, fiyatın bu yıl 50-60 lira olduğunu söyledi.