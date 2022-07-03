Buzul göllerinde festival

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları’ndaki Sat Buzul Gölleri’nde düzenlenen 4. Cilo Festivali renkli etkinliklere sahne oldu.

Fotoğraflar: AA

‘Hakkari’de hayat var’ sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival programında, rafting, kano ve bisiklet yarışları, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, snowboard ve flyboard etkinlikleri yer aldı.

Birçok ilden gelerek 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri’nde iki gün boyunca doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulan doğaseverler, buzul göllerini gezdi, şelalenin ve bölgenin eşsiz manzarasında fotoğraf çekti.

Bazı katılımcıların buzullar üzerinde kayak yaptığı etkinlikte, bazıları da gölde kano yaparak eğlendi.