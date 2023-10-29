Buz hokeyi oyuncusu maç sırasında ‘tuhaf kaza’da hayatını kaybetti

İngiliz profesyonel buz hokeyi kulübü Nottingham Panthers’ta forma giyen Adam Johnson, maç sırasında rakibin pateninin boynuna çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Jeanine Leech/Icon Sportswire

29 yaşındaki ABD’li oyuncunun, dün gece Nottingham Panthers’ın Sheffield Steelers’la yaptığı Challenge Cup maçının ikinci periyodunda rakibinden aldığı darbeyle boynu kesildi.

Oyuncuya ilk müdahale, saha kenarlarındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Johnson, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaşananı ‘tuhaf kaza’ olarak niteleyen ve büyük üzüntü duyduklarını duyuran Nottingham Panthers Kulübü, oyuncunun ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi: “Kulüp onu çok özleyecek ve asla unutmayacak. 47 numaramız Adam, yalnızca olağanüstü bir buz hokeyi oyuncusu değil, aynı zamanda harika bir takım arkadaşıydı.”