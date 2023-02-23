Büyükçekmece’de eski yönetmelikle yapılmış binalar yıkılacak

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eski yönetmeliğe göre yapılmış ne kadar bina varsa hepsini yıkacaklarını söyledi.

Fotoğraf: ANKA

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gözler İstanbul’da acil yıkılması gereken binalara çevrildi. Bu konuda atılması gereken adımlar bazı bölgelerde hızlandı.

ANKA’nın haberine göre 1999 Marmara Depremi’nin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 35 binden fazla konutun dönüştürüldüğü Büyükçekmece’de, riskli olduğu tespit edilen yapılar için seferberlik başlatıldı.

Herkesin Kahramanmaraş merkezli depremlerden ders çıkarması gerektiğini belirten başkan Hasan Akgün, ANKA’ya şöyle konuştu: “Büyükçekmece’de 2 bin 300 civarında yıkılması gereken bina kaldı. Vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz. Kanunun verdiği yetkiye istinaden eski yönetmeliğe göre yapılmış, 2004’e kadar olan ne kadar bina varsa hepsini yıkıyoruz. Bugüne kadar 35 bin konutu yeniledik Büyükçekmece’de. Sıvılaşmanın olabileceği ve depremde yıkılması yüzde 100’e yakın binalardan 35 binden fazla konut yenilendi.”