Büyük ikramiyeyi 433 kişi paylaştı; soruşturma istendi

Filipinler’de lotoda büyük ikramiyeyi 433 kişi paylaştı. Şimdiye kadar en çok kişinin büyük ikramiye kazandığı çekiliş olarak tarihe geçen çekiliş şüphe uyandırdı.

Fotoğraflar: Filipinler Dernekler İçin Çekiliş Dairesi

‘Grand Loto’ adlı lotoda 1’den 55’e kadar altı sayı seçiliyor. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanmak için altısının da tutması gerekiyor. Bu kez 433 kişinin kuponu ‘tuttu.’ Bu kişiler 236 milyon pesoluk (74,62 milyon lira) büyük ikramiyeyi paylaşacak.

İsabet eden numaraların hepsinin dokuzun katları olması -9,18,27,36,45,54- ve bu kadar çok kişinin kazanması hem şaşırttı hem de şüphelendirdi.

Filipinler Senatosu’nun azınlık lideri Koko Pimentel ‘şaibeli sonuç’ nedeniyle soruşturma talep etti. Çekilişe devlet kurumu tarafından onay verildiğini belirten Pimentel, güvenilir olduğunun kanıtı için olağandışı sonucun araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Filipinler Üniversitesi’nde görevli matematik profesörü Guido David, 400’ün üzerine kişiye ikramiye isabet etme olasılığının ‘binden fazla sıfırla takip edilen’ bir sayı olduğunu söyledi.

Başka uzmanlar da dokuzun katlarının çıkmasının da ender rastlanacak bir durum olduğunu vurguladı.

Filipinler Dernekler İçin Çekiliş Dairesi, çekilişte herhangi bir usulsüzlük olmadığını, belirli sayıların katlarını oynayanların her zaman olduğunu açıkladı.

İkramiye kazananlarsa bu tartışmalara kulak asmadan paralarını tahsil etmeye başladı.