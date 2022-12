‘Bütün zamanların en iyi filmi’ unvanı ilk kez kadın yönetmenin eserine verildi: Ani bir uyanış!

Britanya Sinematek Enstitüsü’ne ait ‘Sight and Sound’ dergisinin on yılda bir yaptığı ‘bütün zamanların en iyi filmi’ unvanı ilk kez bir kadın yönetmenin eserine verildi. Birkbeck Koleji sinema bölümü öğretim üyesi Profesör Laura Mulvey de bu durumu ‘ani bir uyanış’ olarak değerlendirdi.

BBC’nin aktardığına göre Sight and Sound dergisinin 1952 yılından bu yana her on yılda bir düzenlediği sinema eleştirmenleri ve uzmanları arasında yaptığı beyaz perdenin en iyileri yoklamasında, bütün zamanların en iyi filmi seçilen ‘Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles’ 1975 yılında yönetmen Chantal Akerman tarafından çekilmişti.

Chantal Akerman Fotoğraf: New York Times

Bugüne kadar ilk 10’a kadın yönetmenin çektiği bir film hiç girmemişti.

Hatta unvan kırk yıldır hep Orson Welles’in ‘Yurttaş Kane’ (Citizen Kane) filmine veriliyordu.

2012 yılındaki son değerlendirmede ise Alfred Hitchcock’un ‘Vertigo’ filmi birinci seçilmişti.

Çığır açan feminist film

1975’te gösterime giren Jeanne Dielman, geçinebilmek için seks işçiliğine yönelen ve bir müşterisini öldüren kadının hikayesini anlatıyor.

Daha önce bu unvanı alan eserlerin aksine sinema eleştirmenleri çevresi dışında pek adı duyulmamış olan film için ‘çığır açan bir feminist film’ yorumları yapıldı.

Filmin Belçikalı yönetmeni Chantal Akerman 2015 yılında 65 yaşında ölmüştü.

Britanya Sinematek Enstitüsü için bir makale yazan, Londra’daki Birkbeck Koleji sinema bölümü öğretim üyesi Profesör Laura Mulvey, bu kez bütün zamanların en iyi filmi unvanının bu filme verilmesini ‘ani bir uyanış’ olarak niteleyerek ‘Artık hiçbir şeyin aynı olmayacağını’ söyledi.

Yurttaş Kane bu yıl üçüncülüğe düştü

Bu yıl birinciliğin Jeanne Dielman’a verildiği listede ikinciliği 2012’nin kazananı Vertigo, üçüncülüğü de geçmişte dört kez üst üste bu unvanı almış olan Yurttaş Kane aldı.

Bütün zamanların en iyi filmleri listesinde dördüncülük Yasujiro Ozu’nun yönettiği Tokyo Hikayesi, beşincilik ise Wong Kar Wai’nin Az Zamanı’na verildi.

Listenin tamamına Sight and Sound dergisinin sitesinden ulaşabilirsiniz.