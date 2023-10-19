Bush’a ayakkabı fırlatmıştı: Aynısını Biden’a yapana hediye verecek

Eski ABD Başkanı George W. Bush’a Bağdat’ta ayakkabı fırlatmasıyla bilinen Iraklı gazeteci Muntazar el-Zeydi, aynı eylemi ABD Başkanı Joe Biden’a yapabilecek kişiye ‘hediye vereceğini’ söyledi.

Muntazar el-Zeydi

Twitter’da (X) bir kullanıcı, Biden’ın “İsrail’e tek bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz.” mesajını, Zeydi’nin Bush’a ayakkabı fırlattığı anın fotoğrafıyla birlikte alıntılayarak “Ayakkabılı adam nerede? Ona her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” demişti.

Zeydi, bu kullanıcıya “Ona (Biden) ayakkabı fırlatan gazeteciye hediye vereceğim” sözleriyle yanıt verdi.

Any journalist who throws a shoe at him, I will give him a gift https://t.co/iTeBGw5GxE — Muntadhar al-Zaidi (@muntazer_zaidi) October 18, 2023

Muntazar el-Zeydi

Irak’ın güneyindeki Nasiriyye kentinde doğan Zeydi, daha önce yaptığı bir açıklamada, Bush’a 2008 yılında fırlattığı ayakkabının akıbetiyle ilgili, “Bush’a attığım ayakkabı daha sonra sembol olmasın diye salonda bulunan ABD’li askerler tarafından anında parçalandı” bilgisini paylaşmıştı.

Zeydi, “Ayakkabıyı Bush’a fırlattıktan sonra girdiğim ve çeşitli işkencelere maruz kaldığım hapishaneden çıktıktan sonra İsviçre’ye gitmek zorunda kaldım. Orada üç ay kaldım ve o sırada ABD işgalinin kurbanları için sivil toplum kuruluşu kurdum” demişti.

Daha sonra Irak’a geri döndüğünü anlatan Zeydi, Şubat 2011’de katıldığı hükümet karşıtı gösteriler sonrası ‘can güvenliğinin ciddi anlamda tehlikeye girdiği’ gerekçesiyle Lübnan’a yerleşmişti. Zeydi, 2018 seçimleri öncesinde ülkesine kesin dönüş yaparak milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.