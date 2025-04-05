Bursa'da yangın: İki çocuk hayatını kaybetti

Bursa’nın bir evde çıkan yangında bir bebekle, abisi hayatını kaybetti.

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Yenişehir ilçesindeki üç katlı evin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye,112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından üç aylık Sevginur Durmuş’un yanmış cesedi ekiplerce çıkartıldı.

Dumandan etkilenen dört yaşındaki Efe Durmuş’sa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuk da hastanede hayatını kaybetti.