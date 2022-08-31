Bursa’da sağanak: Otobüs terminalinin çatısı çöktü

Bursa’da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinin çatı kısmının bir bölümünde çökme meydana geldi.

Fotoğraflar: AA

Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Bursa’da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi’nde trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Terminalin çatısı çöktü

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin de çatı kısmının bir bölümünde çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluşurken yaralanan olmadığı bildirildi.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.