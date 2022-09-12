Bursa’da, kara yolunun kenarında kadın cesedi bulundu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, kara yolunun kenarında kadın cesedi bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bursa-Balıkesir kara yolunun 51’nci kilometresinde, Karacabey ilçesi Çingençeşme mevkisinde, yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığını gören sürücüler, durumu ihbar etti.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ve alanı inceleyen jandarma ekipleri, üzerinden kimlik belgesi çıkmayan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.