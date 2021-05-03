Bursa’da ceza yememek için polisten kaçan kişi tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde tam kapanma tedbirlerini ihlal eden kişi, polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı.
AA’nın aktardığına göre Maksem Mahallesi’nin Uludağ eteklerindeki Gökdere Deresi mevkisine giden 23 yaşındaki S.Ç., serinlemek için bir süre suya girdi.
Ormanlık alanda bulunduğu sırada bölgede uygulama yapan polis ekiplerini gören S.Ç., polise gözükmeden dağa doğru kaçtı.
Yaklaşık 100 metrelik kayalığa tırmanan S.Ç., burada mahsur kalınca durumu cep telefonuyla arkadaşlarına bildirdi.
Bunun üzerine durumdan haberdar olan polis, bölgeye AFAD ve Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekiplerini yönlendirdi.
Kayalıklara tırmanan ekipler, yaklaşık dört saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla S.Ç.’yi kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan S.Ç. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.