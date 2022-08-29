Bursa’da bir fabrikada geri giden kamyonet ve duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada, geri giden kamyonetle duvarın arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre Mahmudiye Mahallesi’ndeki bir fabrikada işçilerden M.U. (51), fabrika içinde geri giden R.A. (52) idaresindeki kamyonet ve duvar arasına sıkıştı.

Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uyar, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kamyonet sürücüsü, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.