Bursa’da bir erkek boşandığı kadını öldürüp kendini vurdu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldüren erkek, aynı silahla kendisini yaraladı.

Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org

K.Ç., Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki otobüs durağında bekleyen bir süre önce boşandığı F.C.’nin yanına gitti

Burada kadına tabancayla ateş eden şüpheli, ardından aynı tabancayla kendini vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan F.C. ve K.Ç.’yi İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

F.C., buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hastanedeki tedavisi süren K.Ç.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.