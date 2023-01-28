Bursa’da annesi, iki ağabeyi ve yengesini öldüren polis tutuklandı

Bursa’nın Orhangazi İlçesinde annesi, iki ağabeyi ve yengesini silahla öldüren polis tutuklandı.

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Bingöl’de çevik kuvvet polisi olarak görev yaptığı öğrenilen A.E, alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırmıştı.

A.E’nin silahla ateş açması sonucu annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde, diğer ağabeyi Mehmet E. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden ayrılan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.

AA’nın haberine göre emniyetteki sorgusu tamamlanan A.E, sevk edildiği Orhangazi Adliyesi’nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.