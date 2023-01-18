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Yaramazlara biraz batar!

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07:00’deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09:30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30’daki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10:00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10:30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.


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