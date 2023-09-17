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Yaramazlara biraz batar!

Bursa Gastronomi Festivali’nde börek yeme yarışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 2’inci Bursa Gastronomi Festivali’nde börek yeme yarışması düzenlendi.

Fotoğraflar: AA

Merinos Parkı’ndaki festivalde ‘En Fazla Börek Yeme Yarışması’na başvuran 52 yarışmacı, ödül için ‘doyasıya’ mücadele etti.


Yarışmacılar, 10 dakikalık sürede başlangıçta önlerine konulan 11 metrelik peynirli böreği bitirmeye çalıştı.

Kıran kırana geçen yarışmada 10 dakikada ek börek isteyerek 14 metreye ulaşan Ali Kılıç birinci oldu.

Yarışmanın birincisine 10 bin lira hediye çeki, ikinci ve üçüncüsüne de çeşitli hediyeler verildi.

Kılıç, ‘yarışma ortamının çok güzel olduğunu’ söyleyerek, “Dün baklava yeme yarışmasına katılmıştım ancak dördüncü olmuştum. Bu sefer birinci oldum” dedi.

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Akşam Postası / 17 Eylül 2023

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