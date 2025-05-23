Bürokratların imzasını taklit edip diploma basan 58 kişi yakalandı

Bürokratların elektronik imzasını taklit ederek diploma basan 58 kişi gözaltına alındı.

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Ankara başsavcılığının açıklamasına göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yetkilendirdiği bayi ve ofisler üzerinden 33 kamu görevlisi adına ikiz elektronik imza çıkararak kurumlarının sistemine yetkisiz erişildiği ve menfaat sağlandığı tespitiyle soruşturma başlatıldı.

Ekol TV’den İlker Turak’ın haberine göre şüphelilerin 70 sahte diploma ve 100’den fazla ehliyet bastığı belirlendi. Başsavcılık 71 şüpheli hakkında şu suçlardan gözaltı kararı verdi:

* Resmi belgede sahtecilik

* Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Hizmetleri Hakkında Kanun’a muhalefet

* Bilişim sistemine girme

Ankara polisi, 16 ildeki operasyonda 58 kişiyi gözaltına aldı. Firari 13 kişi aranıyor.