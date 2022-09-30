Burkina Faso’da ordu iktidara el koydu

Burkina Faso’da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu.

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Devlet Televizyonu RTB’den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükûmetini feshettiği duyuruldu.

Bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve hükûmetin feshedildiği belirtildi.

Ülkede sekiz ay içerisinde ikinci kez darbe düzenleyen Burkina Faso ordusundan yüzbaşı İbrahim Traore, subayların Damiba’yı ‘İslamcı isyanla başa çıkamaması’ nedeniyle görevden aldığını söyledi. Damiba ocakta benzer bir sebeple eski başkan Roch Kabore’yi subayların yardımıyla devirmişti.

Traore tarafından imzalanan ve başka bir subay tarafından televizyonda okunan açıklamada ulusal paydaşların yakında yeni bir geçiş tüzüğü kabul etmeye ve yeni bir sivil veya askeri cumhurbaşkanı atamaya davet edileceği belirtildi.