Burhanettin Duran: Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginliği yönetmek kolay olmayacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bu gerçekliği kaçıran siyasetçilere bir örnek. Son yıllarda Türkiye’nin gerginlik yaşadığı İsrail, Mısır, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de izole edebileceğini düşündü. Fransa ve ABD ile geliştirdiği yeni savunma ilişkisi üzerinden Batı ittifakı içerisinde Türkiye’yi baskılayabileceğini sandı. Ankara, normalleşme politikasıyla bu çabaları boşa çıkardı. Ukrayna Savaşı da Türkiye’nin Batı için stratejik önemini yeniden öne çıkardı. Ancak Miçotakis’in asıl hatası işte bu noktada gösterdiği telaşla başladı. Önce Erdoğan’ın kendisine uzattığı normalleşme elini sıktı ve ikili ilişkilere üçüncü tarafları sokmamakta anlaştı. Sonra Washington’a giderek Türkiye’ye F-16’ların verilmemesi için uğraşarak Erdoğan’ın haklı tepkisini çekti. Türkiye ve Yunanistan’ın seçimlere gittiği bir dönemde aradaki gerginliği yönetmek kolay olmayacak.

Burhanettin Duran’ın yazısı