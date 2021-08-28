Burhanettin Duran: Terörle mücadelenin bu misyon içinde olması beklenemez

Kabil Havalimanı’na yapılan saldırı, Türk askerinin tahliyesinin zamanlamasının önemini gösterdi.
Taliban tarafı havalimanının işletmesi konusunda Türkiye’den yardım istese de son terör saldırısının gösterdiği üzere terör ortamı havalimanını işletme konusunu riskli bir misyona çeviriyor.
Halen Ankara, Taliban’ın talebini değerlendiriyor.
Taliban’ın tek başına güvenliği sağlayıp sağlayamadığını önümüzdeki dönemde göreceğiz.
Dinamik bir süreçteyiz.
Bir süre sonra yeni Afgan hükümetinin havalimanının güvenliği için Türkiye’den yardım istemesi beni şaşırtmaz.
Ankara askerin tahliyesi ile yeni dönemin şartlarında kendi çıkarlarına uygun istediği kararı verebilecek durumda. Afgan halkına yardımcı olmanın güvenli yolunu tercih eder.
Terörle mücadelenin bu misyon içinde olması beklenemez.