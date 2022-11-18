Burhanettin Duran: Şimdilik bazı kartlar açılıyor, testler yapılıyor

Bu çağrı Akşener’in masada elini güçlendirir mi zayıflatır mı?

CHP çevrelerinin İyi Parti üzerindeki “Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edin” baskısını artırır mı?

2019 yerel seçimlerine benzer şekilde 6’lı masada ikincil durumda kalmayı Akşener, seçmenine anlatamayabilir.

Erdoğan’ın “yerli-milli” sorgulaması İyi Parti seçmenine ulaşabilir.

Ezcümle, uluslararası siyasette kendisini iyi hisseden Erdoğan, parti siyasetindeki söylem ve hamlelerine başlıyor.

Şimdilik bazı kartlar açılıyor, testler yapılıyor.

Gidişat, kampanya döneminin gündeminde İyi Parti ve HDP olacağını gösteriyor.

Burhanettin Duran’ın yazısı