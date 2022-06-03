Burhanettin Duran: Seçim döneminin hayli gergin geçeceğinin göstergesi

10 soru atışması seçim döneminin hayli gergin ve polemikle geçeceğinin göstergesi. Dış politika-güvenlik-ekonomi-iç siyaset konularındaki argümanlar birbirinden ayrılmayacak. Siyasetin doğasındaki “biz ve onlar” ayrımı birçok konuda kendisini sergileyecek. Partiler, bir yandan mevcut oylarını konsolide etmek için kutuplaşma söylemlerini kullanacak. Diğer yandan yeni oylara (özellikle gençlere ve kararsızlar) umut vermek için pozitif dil üretecek. İkisi de aynı anda var olacak. Kimin sentezi daha başarılı olursa sandıkta daha çok oy alacak. CHP tabanı pekiştirmek için Gezi ruhuna sahip çıkarken, Cumhur İttifakı dış bağlantılı operasyonlara karşı çıkacak. Seçimlerde “gerçek milliyetçilik” bağlamında birçok partinin farklı tonlarda “Batı eleştirisi” yapacağı anlaşılıyor.

Burhanettin Duran’ın yazısı