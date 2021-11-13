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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Saadet Partisi’nin yeri neresi?

Karamollaoğlu, partisinin hangi ittifakta yer alacağı kararını vermek için henüz erken olduğu görüşünde (…) anlaşılan Millet ittifakına daha yakın dururken Cumhur ittifakına da kapıyı kapatmıyor. 

Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki diyalog zemininin güçlenmesi bekleniyor.


CHP’nin söylem ve ittifakı içerisinde olmanın kendisi bile, SP’nin AK Parti’den ayrılabilecek muhafazakâr seçmeni çekmesini engelliyor. Kılıçdaroğlu’nun “dindarlarla helalleşme” söylemi de sadece CHP’ye muhafazakâr seçmen yanında meşruiyet katar; SP’ye bir getirisi olmaz. 

CHP’nin politikalarını ve söylemlerini belirlediği Millet İttifakı içinde yer almak Millî Görüş siyasetçileri için sonradan açıklanması zor bir miras olabilir. Hem rasyonel kazanç çetelesi hem de kimlik-ideoloji tercihleri açısından…

Burhanettin Duran’ın yazısı

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