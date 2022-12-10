Burhanettin Duran: Riskleri hangi liderle karşılayabileceğiz

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden sonra Amerikan şemsiyesinin güvenliklerini sağlamakta yeterli olmadığını gören Körfez ülkeleri, Rusya ve Çin ilişkilerini geliştiriyorlar.

Yeni güvenlik mimarisi arayışında Türkiye’nin son yıllarda geliştirdiği savunma sanayisi kapasitesinin ve aktif politikalarının değerli olduğunu düşünüyorum.

Bir yandan normalleşme politikası ile diyalog ve işbirliği çabalarına katkı sağlayan Türkiye, diğer yandan güvenliğin temininde etkili bir aktör olarak görülmektedir.

Ukrayna savaşının getirdiği küresel belirsizlikler ve büyük güç rekabeti sebebiyle bölgemizin güvenlik mimarisi ve dengeleri yeni bir şekillenmeye gidiyor.

Bu yeni küresel-bölgesel jeopolitik dönüşümü ve riskleri “hangi lider ile karşılayabileceğimiz” 2023 seçimlerinde seçmenin cevap arayacağı başat konulardan birisi olacak.

Burhanettin Duran’ın yazısı