Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Normalleşmeden stratejik ortaklıklara gidişin son halkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba günkü Kahire ziyareti ile Türkiye’nin yürüttüğü normalleşme politikasının bir halkası daha tamamlandı. 

Ankara ve Kahire arasında 12 yıllık gerginliğin uzlaşmazlıklarını aşan ve yeni bir güç birliğini hedefleyen irade oluştu.


Geçmişteki söylemleri gündem yaparak “diz çökme ya da U dönüşü yapma” tartışmaları ile meşgul olmanın bir karşılığı yok. Bu irade Türkiye açısından normalleşme politikasının tamamlanarak stratejik ortaklıklar geliştirme politikasına yeni bir halka eklemektir. Gazze krizi ile yeni bir döneme giren Ortadoğu için ise bölgesel güç denklemlerine etki edecek bir gelişmedir. 

Burhanettin Duran’ın yazısı

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