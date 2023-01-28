Burhanettin Duran: Muhalefetin bildirisinin dört şifresi

Bildiride muhalefetin aşırı sert söylemlere yöneleceği kanaatine beni iten dört husus var. 1-Bildiri, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devletimiz için bir beka sorunu haline gelmiştir” diyerek sistem tartışmasını en üst düzeyde güvenlik sorunu haline getirmekte.

2- Yine, 14 Mayıs seçimlerini “kader seçimi” olarak nitelemekte.

3- Bildiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını, daha önceki açıklamaların aksine, reddederek tek adamlık suçlamasının parçası haline getirmekte. Bu yaklaşımı Kılıçdaroğlu’nun “YSK’ya güvenmiyorum” açıklaması ile birlikte ele aldığımızda mesele anayasal bir konunun siyasi-teknik tartışması değil. Muhalefet, YSK dahil, Türkiye’nin tüm kurumlarını suçlayarak seçimlere büyük bir “güvensizlik” içinde gidildiği havası yayıyor. Bu, “muhalefetin beka söylemini kullanmasıdır.”

4- Bildiri başörtüsüne dair Anayasa değişikliğini desteklememeyi “Cumhur İttifakı’nın samimiyetsiz bir şekilde kadınların başörtüsü hakkını siyasi istismar ve ranta dönüştürme amacı” şeklinde meşrulaştırmakta. Masadaki sağ partilerin bu söylemde birleşmesi muhafazakârların kazanımları bağlamında yoğun bir “dine kim zarar veriyor” tartışması başlatacaklarını hissettiriyor.

Burhanettin Duran’ın yazısı