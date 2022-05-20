Burhanettin Duran: Mesele ‘fırsattan istifade pazarlık’ değil

Mesele “fırsattan istifade pazarlık” değil, “NATO’nun yeni bir genişleme ve konsolidasyon döneminde önemli bir üyesinin güvenlik endişelerinin karşılanmasıdır.” Türkiye’de, İsveç ve Finlandiya’nın PKK ve FETÖ mensupları için finans ve militan devşirdikleri “misafirhaneye” döndüğünden şüphesi olan mı var? Batı medyası kampanyaya başlamışken bizim muhalefetin bu konuda yine “Erdoğan’a yarar” kaygısıyla önce sessiz sonra eleştirel olması ihtimali güçlü. Umarım yanılırım. Ve bu konuda İsveç, Finlandiya ve NATO başkentlerine seslenirler. Türkiye’nin iktidar ve muhalefetiyle ortak duruşta olmasının milli çıkarlarımıza uygun olduğunu görürler.

Burhanettin Duran’ın yazısı