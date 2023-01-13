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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Masayı toparlayan Kılıçdaroğlu, mühendisliğini yapan Davutoğlu ve Babacan

Masayı toparlayan Kılıçdaroğlu ise, süreç yönetiminin ve politikaların ortaklaştırılmasının mühendisliğini yapanlar da Davutoğlu ve Babacan.

6’lı masanın eleştirilen mühendisleri CHP hakimiyetiyle sonuçlanacak bir siyasi girişimi başarıya ulaştırmaya çabalıyorlar.


Muhafazakâr-İslami kesimi iktidardan düşürmenin söylemini 6’lı masa güzellemesi yaparak muhafazakâr seçmene satmaya çalışıyorlar.

Bunu “iyi polis” rolündeki Kılıçdaroğlu görüyor.

Kötü polis rolündeki CHP medyası ise mühendisleri sıkıştırıyor.

Burhanettin Duran’ın yazısı

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