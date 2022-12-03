Burhanettin Duran: Kılıçdaroğlu eli çok yükseltti

2023 seçimlerine yaklaşırken siyasi partiler vizyon kapışmaları dönemine geçti. Bunu kimi zaman hakaretlere ve ağır suçlamalara varan polemiklerden daha değerli bulduğumu söylemeliyim. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ekim’de 16 başlıkta “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu açıkladı. Bu vizyon ile bağlantılı açılış toplantılarına ve yeni politika icraatına hummalı şekilde devam ediyor.

Tam bir ay sonra 6’lı masa, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair ortak anayasa değişikliği teklifini kamuoyuyla paylaştı. “Ülkeyi koalisyonla yöneteceğiz” fikrinin deklarasyonu olan bu teklif hem başbakan hem de cumhurbaşkanını halka seçtirme önerisi sebebiyle eleştiriler aldı. Dahası, muhalefete yakın kesimlerde teklifte sosyal ve sendikal hakların göz ardı edilmesi de dikkat çekti. Bugün de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin vizyonunu (kalkınma planını) açıklıyor. Kılıçdaroğlu daha önce “sonsuza kadar krizi bitirecek olan bir vizyon” açıklayacağını söyleyerek eli çok yükseltti.

Burhanettin Duran’ın yazısı