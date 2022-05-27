Burhanettin Duran: İktidar çevreleri ‘taktik’ ihtimalini gözetmeli

Kılıçdaroğlu’nu 6’lı masanın tarif ettiği “barışçıl, kucaklayıcı vs.” aday tipinden uzaklaştırdığı kanaatindeyim.

Kılıçdaroğlu muhtemelen etkili muhalefet adına önüne koyulan her türlü iddia ve suçlamayı doğru olup olmadığına bakmaksızın dillendirmeye devam edecek.

Bu söylemlerin kullanışlı olduğunu sanması yeterli gibi.

Akıl verenleri Kılıçdaroğlu’nu bu tarza ikna etmişler.

Ancak bu yolun sonu her kesimden oy alabilecek bir yere çıkmıyor.

Mevcut Kılıçdaroğlu profili, devlet adamı sorumluluğu gösterebilecek bir noktadan çok uzakta.

Aksine sanki birileri Kılıçdaroğlu’nu üzerine şimşekleri çekerek “pozitif görünümlü bir başka aday” adına maliyetleri yüklenmeye yöneltiyor gibi.

Elbette Kılıçdaroğlu bu yaklaşımı gönüllü olarak da tercih etmiş olabilir.

Seçim sürecine kadar kavgacı profil oluşturup sonra güya kucaklayıcı bir adaya bayrağı teslim eden bir taktik güdebilir.

İktidar çevrelerinin bu ihtimali de gözetmesi gerekir.

Burhanettin Duran’ın yazısı