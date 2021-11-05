Burhanettin Duran: HDP söylemlerinde geri dönüş sinyali

CHP ve İP, HDP söylemlerinde geri dönüş sinyali verdi. Akşener, en son Nisan 2020’de söylediği “HDP’yi terör örgütü PKK’nın yanında konumlandırıyoruz” cümlesini tekrarladı. Kılıçdaroğlu ise PKK terörüyle mücadele vurgusu yaparak “Kandil denen yuvayı yerle yeksan etme” iddiasında bulundu. Kanaatimce bu geri dönüş sinyalleri taktiksel ve söylemsel olup, politika tercihine dair değildir. Her iki partinin genel başkanının seçmen tabanlarındaki dönemsel rahatsızlığı teskin etmeye ve ittifak içi ayrılıkları gidermeye matuftur. Yine MHP’nin milliyetçi seçmende tezkere konusundaki rahatsızlığı sahada görme faaliyetini karşılamaya yönelik.

Burhanettin Duran’ın yazısı